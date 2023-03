Na vooral nieuws over vertrekkers, kondigt OSS'20 eens het behoud van een speler aan

Protest­mars dwars door het Beatrixzie­ken­huis heen: ‘We hadden liever ons werk gedaan maar dit moet’

Personeel van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem voert massaal actie. Hier worden op vrijwel alle afdelingen zondagdiensten gedraaid. ,,Als we ons nu niet laten horen, is de vraag of de zorg zoals wij die nu kennen in de toekomst nog wel bestaat.’’