‘Naaktfoto’s in voetbalchat doorsturen is ook strafbaar’, online seksuele intimidatie neemt steeds verder toe

Moeder en zus van ‘Bolle Jos’ aangehou­den: grote sommen geld gevonden in woningen

BREDA/PRINSENBEEK - In het internationale onderzoek naar Jos Leijdekkers of ‘Bolle Jos’ (31), heeft de politie dinsdag woningen en een kantoor van zijn familie in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam doorzocht, meldt het Openbaar Ministerie. Zijn moeder en zus (68 en 27) zijn daarbij opgepakt.

13:13