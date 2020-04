Naam van Oisterwijkse wethouder Peter Smit gaat rond als kandidaat-provinciebestuurder voor FvD

OISTERWIJK - Forum voor Democratie schuift de Oisterwijkse wethouder Peter Smit naar voren als kandidaat-gedeputeerde in het nieuwe provinciebestuur. Dat melden diverse bronnen in zijn gemeente en rondom de Brabantse provinciepolitiek. Smit ontkent zelf in beeld te zijn, maar staat tegelijkertijd niet afwijzend tegenover een carrièrestap naar het Bossche provinciehuis. ,,Ambitie mag je hebben.”

Forum voor Democratie praat al geruime tijd met VVD, CDA en Lokaal Brabant over de vorming van een nieuw provinciebestuur. De partijen zijn er zo goed als uit, maar vanwege de coronacrisis staat de bestuurswissel in Brabant voorlopig in de wacht. Smit bevestigt zijn kandidatuur dus niet, maar ontkent deze ook niet glashard. De gevleugelde zinsnede ‘bevestigen noch ontkennen’ dan? ,,Ook dat gaat eigenlijk al te ver. Ik ben niet in beeld: ik ben wethouder in Oisterwijk.” Smit geeft echter wel aan de ambitie te hebben om als gedeputeerde namens Forum voor Democratie aan de slag te gaan.

Wethouder namens lokale partij

Peter Smit (60) is sinds 2014 wethouder namens de lokale partij Algemeen Belang. In zijn eerste termijn (tot 2018) richtte hij zich vooral op de portefeuille welzijn. Momenteel heeft hij het ruimtelijk beleid van de gemeente onder zijn hoede; daar horen ook belangrijke provincie-onderwerpen als landbouw en energie bij.

Smit staat in Oisterwijk vooral bekend als een pragmatisch bestuurder. Daarbij heeft hij de reputatie dat hij nog wel eens voor de troepen vooruitloopt. Met name in deze raadsperiode stuitte hij herhaaldelijk op een onwillige raad. Bijvoorbeeld toen hij een varkenshouder wilde toestaan het aantal dieren op zijn bedrijf te verdubbelen. In Oisterwijk is een nipte raadsmeerderheid voor krimp van de intensieve veehouderij; die blokkeerde tot twee keer toe het voorstel. De termijn van Smit als wethouder loopt overigens al op zijn eind. Komend najaar zijn er in Oisterwijk herindelingsverkiezingen.

Overeenstemming over gedeputeerden