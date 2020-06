Naar de kermis in Brabant, hier kan het vanaf 1 juli weer

Sam Mollee (19) was suïcidaal en schreef dichtbun­del: ‘Een sprankje hoop voor andere jongeren’

8:04 Sam Mollee was veertien jaar toen ze voor het eerst werd opgenomen in de crisisopvang bij de GGzE in Eindhoven. Ze zag het leven niet meer zitten, en had al een afscheidsbrief geschreven. Sam is nu 19, en gaat de toekomst stralend tegemoet. Met haar dichtbundel ‘Woordpijn’ hoopt ze andere jongeren te helpen.