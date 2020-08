Nachtje op straat bivakkeren voor een gratis tattoo: festivaltaferelen in Eindhoven

Video Alwéér babynieuws uit de Beekse Bergen: drie stokstaart­jes geboren

14 augustus HILVARENBEEK - Drie stokstaartjes zagen vorige maand het levenslicht in safaripark de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Alsof er nog niet genoeg dieren geboren worden in het park: een okapi, Pater-Davidshert, secretarisvogel, rode panda en laaglandgorilla gingen de stokstaartjes de afgelopen maanden namelijk al voor.