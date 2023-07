Nadat hij rake klappen krijgt, stapt hij in zijn auto en rijdt Roosendaler vlakbij terras ondersteboven

Zomerserie Meegenomen Vertrouwen in Allah hield Deqa Hassan tijdens vlucht op de been: ‘In het donker bad ik voor een beter leven’

HEESWIJK-DINTHER - Ondanks jarenlange onrust in Somalië was Deqa Hassan (30) vóór 2012 gelukkig, samen met haar vader, moeder, broers en zusjes. Ná 2012 wordt alles anders. Met alleen een tas kleding en haar gebedskleed - haar dierbaarste bezit van thuis - vlucht ze in haar eentje naar Nederland. Nu woont ze in Heeswijk-Dinther.