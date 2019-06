Naderende hitte leidt tot nodige maatregelen in Brabant

Getuige zag vliegtuig­crash Willemstad voor haar ogen gebeuren: ‘Ik had meteen het idee: dit is helemaal fout’

21 juni WILLEMSTAD - Joyce Lodders, die in het buitengebied van Willemstad woont, wandelde vrijdagmiddag met haar honden door een boomgaard in de polder en zag het vliegtuig voor haar ogen crashen. ,,Ik had meteen het idee: dit is helemaal fout", aldus een geschrokken Lodders.