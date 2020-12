'Nagellak' Tijn helpt drie jaar na zijn dood zieke kinderen: robotarm aangeschaft door zijn actie

BREDA/HAPERT - Het geld dat de in 2017 overleden Tijn met zijn nagellakactie heeft opgehaald, heeft een passende bestemming gekregen. Er is een robot-arm voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht aangeschaft, die kan helpen bij kinderen met een tumor in de hersenstam. Het kan een uitkomst bieden voor de jaarlijks gemiddeld tien kinderen bij wie deze ziekte wordt aangetroffen.

Tijn Kolsteren (2010-2017) uit Hapert werd in december 2016 bekend met zijn ‘Lak door’-actie voor het Glazen Huis van 3FM Serious Request in Breda. Hierna wilde hij nog één keer in actie komen voor kinderen die net zoals hij vochten tegen hersenstamkanker. Het was ook zijn droom om een eigen nagellakmerk op de markt te brengen. Hij zette zo de actie LAK op, voor Stichting Semmy. Stichting Semmy zet zich al sinds 2007 in voor fondsen voor onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen.

Door massaal Tijn zijn nagellak te kopen, werd bijna 1,2 miljoen euro opgehaald. Het was de bedoeling dat daarvan een robot zou worden gekocht die lokale behandeling van DIPG mogelijk maakt, de vorm van hersenstamkanker waaraan Tijn in 2017 overleed. En dat is gelukt. De robot-arm zal naar verwachting begin volgend jaar in gebruik worden genomen in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht.

Quote Het is heel bijzonder, echt enorm uniek van Tijn, dat dit nu kan Dannis van Vuurden, Kinderoncoloog en hoofdonderzoeker bij het Prinses Máxima Centrum

Jaarlijks 10 kinderen

Dannis van Vuurden, kinderoncoloog en hoofdonderzoeker bij het Prinses Máxima Centrum, benadrukt hoe bijzonder het is dat ze over een robot-arm gaan beschikken. ,,Met de robot-arm kunnen we met hoge precisie zowel katheters plaatsen als biopten in de hersenen doen bij kinderen met een hersentumor. Die precisie is groter dan wanneer je dat door een neurochirurg met de hand zou laten doen. En zeker in combinatie met de andere technieken die we in het Máxima straks hebben, waarbij we bijvoorbeeld ook MRI-beelden in de operatiekamer kunnen maken, biedt dat zoveel mogelijkheden.”

In Nederland krijgen elk jaar 150 kinderen een hersentumor, waarvan 10 kinderen een tumor in de hersenstam. Er is nog steeds geen genezende behandeling. Diepgelegen tumoren zoals in de hersenstam zijn moeilijk te bereiken met medicatie. De robot-arm moet hiervoor perspectief bieden. ,,De hele actie van Tijn is gebaseerd op het feit dat we deze tumoren niet goed kunnen behandelen via de bloedbaan en dat we medicijnen eigenlijk het liefst rechtstreeks in de tumor willen brengen. Maar die katheters waarmee dat gebeurt, wil je dan zo precies mogelijk in die tumor krijgen. En dat kan met behulp van zo'n robot-arm. Het is heel bijzonder, echt enorm uniek van Tijn, dat dat nu kan.”

Onmenselijk groot

De ouders van Tijn zijn trots op de ontwikkelingen en mogelijkheden die mede mogelijk gemaakt zijn door de nagellakactie van Tijn, zeggen ze in een persbericht van het Centrum. ‘Tijn wilde anderen helpen. De aanschaf van de robot-arm zorgt ervoor dat hij dit, indirect, nog steeds doet. Wij hopen dat de robot-arm gaat bijdragen aan een behandeling van hersenstamkanker. Het gemis van je kind is onmenselijk groot en wij hopen dat anderen dit leed bespaard blijft.’

Volledig scherm De robot-arm die mede door de nagellak-actie van Tijn mogelijk gemaakt is. © Brainlab