Nationale Tuinvogeltelling: deze vogels kom je tegen in Brabant

QuizHuismussen, pimpelmezen en houtduiven. Die zien we in heel het land. Maar kauwen, holenduiven en de groenvink? Die zien we vooral in Brabant. En komend weekend mogen we ze weer gaan tellen.

Van 25 tot en met 27 januari is het namelijk weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling. De bedoeling is dat je een halfuur per dag turft welke vogels er in je tuin zitten. Vogels die alleen je tuin overvliegen, tellen niet mee. En let ook op met dubbel tellen. Zitten er eerst drie mussen en daarna vijf? Dan schrijf je op: vijf mussen.

De merel is (bijna) niet meer

De uitleg is duidelijk, maar wat kunnen we verwachten in Brabant? ,,Tot een paar jaar geleden zagen we nog heel veel merels in Brabant, maar we kunnen wel zeggen dat zo'n vijftig procent van alle merels het loodje heeft gelegd", legt Henk Sierdsema uit Sint Oedenrode uit. Sierdsema is voorzitter van de stichting Vogels in Brabant, een stichting bestaande uit actieve Brabantse vogelaars. Het Usutu-virus zorgde zo'n twee jaar geleden voor een enorme sterfte onder merels. ,,Heel erg triest, er zijn echt veel vogels getroffen door die ziekte", aldus Sierdsema. ,,De meeste merels die we nu nog zien, komen uit Scandinavië.”

Een andere vogel die bijna verdwenen is in Brabant is de ringmus. ,,Die zijn vooral naar het noorden van het land getrokken omdat ze daar meer ruimte hebben. De intensivering van de landbouw in onze provincie is daar een belangrijke oorzaak van.”

Volledig scherm De merel © shutterstock

Kauwen en duiven

Welke vogels kunnen we dus in Brabant vooral verwachten in onze tuinen? De kauw komt heel veel voor in de provincie en de holenduif ook. In Noord-Brabant liggen stad en natuur nooit echt ver uit elkaar maar de ene vogel gedijt beter in de bebouwing waar de ander meer van het bos houdt. ,,Als je dicht op een bos woont of ergens waar veel bomen staan is de kans groot dat je een boomklever of grote bonte specht aantreft.” Dat is anders in stedelijk gebied. ,,Daar zul je de Turkse tortel, zwarte kraai en kokmeeuw tegenkomen.”

Over het algemeen zullen vooral de huismus, merel, koolmees, pimpelmees, houtduif en kauw veel geteld worden in ons land. In West-Nederland zitten veel halsbandparkieten omdat die vooral in de grote steden leven. ,,Die komen wel langzaam richting Brabant maar nu zien we ze nog maar enkele keren.” In het Noorden van het land tref je dan weer vaker de kramsvogel aan die je in Brabant bijna niet ziet.

Volledig scherm Roodborstje in de natuur. © Petra van Laarhoven

Dan zijn er nog een paar zeldzame exemplaren die volgens Sierdsema fantastisch zijn om te spotten. De ijsvogel, of tjiftjaf bijvoorbeeld. ,,Ik had in mijn eigen tuin een keer een zeldzame vogel uit Oost-Siberië, fantastisch is dat!” Wat je in je eigen tuin ook niet snel zult zien is meerdere roodborstjes bij elkaar. ,,Die zie je echt maximaal twee samen en waarschijnlijk zullen ze dan nog ruzie maken ook. Roodborstjes zijn het liefst alleen.” Als laatste tip geeft Sierdsema ons nog mee te letten op de staartmees. ,,Dat is een hele bijzondere vogel en ze zijn gek op vetbollen. Ze trekken van tuin naar tuin en ze houden van bebouwd gebied.”

Vorst en sneeuw

,,Vogels die toch al veel in de tuin zitten, mag je zeker bijvoeren", weet Sierdsema te vertellen over de vorst en kou die nu heerst. ,,De meeste vogels zijn gek op vetbollen of pinda's, maar dan wel ongezouten natuurlijk. Mais op de grond strooien is ook een goed idee.” Iets wat misschien niet iedereen weet maar volgens de vogelkenner wel belangrijk is, is de locatie waar je bijvoorbeeld een vetbol ophangt. Die moet namelijk niet te dicht op het raam hangen. Dat is gevaarlijk omdat de vogel daar dan makkelijk hard tegenaan kan vliegen. ,,Dat overleven ze meestal niet. Het beste is om de vetbollen ver van het raam te hangen of juist héél erg dicht op het raam, omdat ze dan al genoeg snelheid hebben verloren”, legt hij uit. Drie of vier meter bij het raam vandaan is geen goed idee. ,,Zonnebloempitten vinden ze trouwens ook lekker”, voegt Sierdsema er nog aan toe. Je kunt het eten ook in een boom of heg plaatsen, daar vliegen ze graag in.