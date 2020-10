Natuurclubs over droogte: slimmer de tuin sproeien en het waterpeil omhoog

EINDHOVEN - We moeten in Brabant flink wat minder grondwater gaan gebruiken. En het waterpeil moet fors omhoog, met liefst een halve meter. Dat staat in een onderzoek dat vier Brabantse natuurorganisaties hebben laten uitvoeren.

Aanleiding is niet alleen de zomerdroogte van de laatste jaren, maar ook de structureel dalende grondwaterstand in Brabant. ,,In discussies over bestrijding van de droogte bleek dat sectoren als landbouw, industrie en de drinkwaterbedrijven hun waterbehoefte al goed in beeld hadden”, licht Lars Koreman van Natuurmonumenten toe. ,,Bij ons was dat nog minder duidelijk. Die vraag kwam ook vanuit de provincie: hoeveel water is er nodig om een gezonde natuur in stand te houden?”

Dat hebben Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de Brabantse Milieufederatie nu laten inventariseren. Het korte antwoord: ongeveer 60 miljoen kuub aan grondwater meer dan er nu beschikbaar is. Dat ietwat abstracte getal is alleen met flinke maatregelen haalbaar. Want 30 procent minder grondwatergebruik? Dat is nogal wat.

Auto wassen zonder drinkwater

In Brabant wordt drinkwater gewonnen uit de diepere grondlagen. ,,Hoogwaardig water waar we zuinig mee om moeten gaan”, aldus Koreman. ,,30 procent minder is veel, maar er valt nog wel winst te behalen. Denk aan het sproeien van de tuin of het wassen van de auto: daar is geen drinkwater voor nodig. Dat water zou je ook ergens anders vandaan kunnen halen. Dan kun je het grondwater gebruiken voor hoogwaardige toepassingen, zoals drinken of douchen.”

Bovenop die besparing is het ook nodig om water beter vast te houden. Bijvoorbeeld door neerslag niet meteen af te voeren richting de Maas, maar veel meer op te slaan in beken, sloten, plassen en overloopgebieden. Zodat het grondwater ook in droge periodes nog wordt aangevuld. Verder is een verhoging van het grondwaterpeil met grofweg een halve meter nodig, aldus het rapport. Alleen dan wordt voorkomen dat natuurgebieden die afhankelijk zijn van grondwater structureel verdrogen, onder meer omdat planten niet meer met hun wortels bij het grondwater kunnen komen.

Orchideeën dankzij eeuwenoud water

De onderzoekers keken op een aantal plekken ook naar de praktijksituatie. Bijvoorbeeld in de Groote Peel en in het Dommeldal bij Sint-Oedenrode. Met name rondom de beekdalen speelt kwelwater een essentiële rol: dit zijn trage grondwaterstromen die na jaren of zelfs eeuwen uiteindelijk aan de oppervlakte komen.

,,Dat is water van bijzondere kwaliteit”, vertelt Koreman. ,,Sommige korte stromen zijn jaren onderweg, lange stromen kunnen in 200 jaar vanuit de Ardennen of Eifel hier naar boven komen. Kwelwater is minder zuur dan grondwater, en bevat veel mineralen. Op plekken waar we die stroom kunnen behouden of terugbrengen, zien we heel krachtige natuur. Bij het Vlijmens Ven bijvoorbeeld, waar de orchideeën het weer erg goed doen. We zien zelfs dat kwelwater de nadelige gevolgen van te veel stikstof kan indammen.”

50 centimeter is wel veel

Nieuw zijn de geluiden over een hogere grondwaterstand en het beter bergen van water niet. Provincie en waterschappen zijn op meerdere plekken al bezig met dergelijke maatregelen. Al is een 50 centimeter hoger grondwaterpeil wel een stap verder dan waar de waterschappen nu op koersen, beaamt Koreman. ,,Natuurlijk zal dat soms gevolgen hebben: sommige gronden zijn dan bijvoorbeeld niet meer te gebruiken voor akkerbouw. Daar hoort dan ook iets tegenover te staan: bijvoorbeeld via compensatie of grondruil.”

Ook boeren hebben belang bij maatregelen om de droogte tegen te gaan, benadrukt hij. ,,We willen niet te veel in tegenstellingen denken. Uiteindelijk is beregenen voor een boer ook heel duur en heeft de landbouw belang bij een gezond watersysteem. Dat besef zie ik ook terug.”