Nauwelijks hoge straf voor drugscriminelen, daarom blijven ze hier: ‘Bijna nooit langer dan paar jaar cel’

Drugscriminelen voelen in Nederland nauwelijks de dreiging van celstraffen, waardoor het voor hen aantrekkelijk is om actief te blijven in labs en de handel. Dat zeggen drugscoördinator Freek Pecht van de politie en hoogleraar Pieter Tops in een nieuwe documentaireserie op deze site.

De maximumstraf voor het produceren van synthetische drugs is met 8 jaar vrij laag, en in de praktijk wordt die zelden opgelegd.

Het is één van de belangrijkste redenen dat drugscriminelen zich in Brabant als een vis in het water voelen, laat documentairemaker Margo de Haas zien in De verborgen prijs van drugs in Brabant. Naast de perfecte ligging vlakbij de havens van Antwerpen en Rotterdam, de Randstad en Duitsland en het feit dat de pakkans vanuit de criminelen gezien überhaupt erg laag is.

Bedrijfsrisico

,,Het heeft te maken met het strafklimaat dat we in Nederland hebben", zegt politie-coördinator Freek Pecht. We zien dat drugscriminelen er met een relatief lage straf vanaf komen, zeker ten opzichte van het buitenland.” De maximumstraf voor het produceren ligt in ons land op 8 jaar cel. Maar in de praktijk wordt die zelden gegeven, merkt Pecht. ,,We maken het bijna nooit mee dat er een straf boven de vijf of zes jaar opgelegd wordt.”

In verhoren vertellen criminelen het letterlijk aan rechercheurs: het is een ingecalculeerd bedrijfsrisico dat je een paar jaar moet zitten. Maar afschrikwekkend is het niet.

De staat, en dus de belastingbetaler draaien ondertussen op voor de kosten. Voor het opruimen van één lab liggen die al snel tussen de 15.000 en 50.000 euro.

Bekijk hier de serie De verborgen prijs van drugs in Brabant: