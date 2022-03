Nepdrugsvaten van de politie slaan de plank mis

Nieuwsover­zicht | Twee hallen recyclebe­drijf verwoest door grote brand - Biertje op het terras steeds duurder

Een grote brand bij een recyclebedrijf in Dongen zorgde voor veel rook in de wijde omgeving. Volgens Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kunnen inwoners uit omgevingen Dongen zelfs asresten in hun tuin vinden. Verder wordt tanken in België vanaf dit weekend weer goedkoper. En Oekraïense vluchtelingen wacht een warm welkom in Avondvrede in Bergen op Zoom. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

19 maart