Neptunus komt uit Breda: Léanne maakte winnend pak The Masked Singer

Nieuwsover­zicht | Flinke corona-uit­braak in verzor­gings­te­huis - Scholen woedend over uitspraken minister Slob

10 november Een flinke corona-uitbraak in een verzorgingstehuis in Bergen op Zoom: ruim 50 besmettingen. En een valse bommelding tijdens een modeshow die een gemeenteambtenaar niet alleen een werkstraf, maar waarschijnlijk ook zijn baan kost. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.