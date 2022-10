Nergens steeg het aantal verkeersongevallen in een jaar zo sterk als in Brabant, zo zit het in jouw gemeente

In Geertruidenberg was de stijging het sterkst in Brabant. In die plaats was er een toename van meer dan de helft vergeleken met het jaar ervoor. Zelfs op landelijk niveau staat de gemeente hiermee met een twijfelachtige eer op een eerste plek. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van meest recente data van Rijkswaterstaat.

Niet overal in Noord-Brabant steeg het aantal ongelukken in het verkeer. Zo vond de sterkste daling juist plaats in Waalre: in deze gemeente waren in vorig jaar 21,7 procent minder verkeersongevallen dan in 2020.