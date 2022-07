Nicky verdient z'n brood met golfballen opduiken: 'Soms wel tienduizend per dag’

VVD en D66 kiezen verse aanvoer­ders voor verkiezin­gen in Brabant

DEN BOSCH - Brabantse leden van VVD en D66 kozen dit weekend hun aanvoerders voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar. De twee voormannen debuteren als lijsttrekkers in Brabant, maar zijn geen onbekenden in de politiek.

