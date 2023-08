Niels uit Welberg nu ook tuinadviseur op tv: ‘Wil mijn passie met zo veel mogelijk mensen delen’

WELBERG - Zijn telefoon staat roodgloeiend, want woensdagavond was hovenier Niels Treffers (26) voor het eerst te zien in het tv-programma BinnensteBuiten. ,,Gek om mezelf na de Sterreclame voorbij zien te komen.”

Treffers heeft donderdag vrij genomen om alle reacties rustig door te nemen. ,,Ik krijg te horen dat ze me op tv terug zien zoals ik echt ben, dat vind ik heel fijn.” De berichtjes komen langs alle kanten. ,,Mijn moeder en vriendin Anouk krijgen er ook een hoop.”

Als tuinspecialist is Welbergenaar Treffers het hele seizoen lang te zien in het dagelijkse programma. Om de twee of drie weken legt hij een droomtuin aan. In de aflevering van deze week transformeerde hij een tuin die ‘zo dood als een pier’ was om tot groene rustplek. ,,Toen we weggingen, zaten er al vlinders en bijen in. Hij was helemaal tot leven gekomen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op jonge leeftijd wist Treffers al dat hij hovenier wilde worden en het delen van die passie op tv is een droom die uitkomt. ,,Ik wil mijn kennis met zoveel mogelijk mensen delen. Toen ik in maart via Facebook zag dat ze een tuinspecialist zochten, heb ik die kans met beide handen aangegrepen.”

Al snel na de proefopname kreeg de hovenier te horen dat de keuze op hem was gevallen. Inmiddels heeft hij er al drie opnames op zitten. Het valt goed te combineren met zijn eigen tuinadviesbedrijf. ,,Kwestie van goed plannen. Het is eens wat anders dan wat ik normaal gesproken doe.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm In zijn eigen achtertuin is Niels Treffers samen met zijn vriendin Anouk een inspiratietuin aan het aanleggen. © Moreno Molenaar/Pix4Profs

Het leuke aan de tv-opnames vindt hij de deadline: de tuin moet na één dag hard werken af zijn. ,,De planten mogen wat groter zijn en als je weggaat, is de tuin echt klaar. Als hovenier zie je dat resultaat meestal niet, omdat bijvoorbeeld het ingezaaide graszaad nog moet groeien. Bij deze klus leggen we eerder grasmatten zodat het er meteen goed uit ziet.”

De gemoede­lijk­heid en rust in Welberg zijn fantas­tisch Niel Treffers, tuinexpert

Nieuw in Welberg

De tuinspecialist is opgegroeid in Dussen en woont sinds februari in Welberg. ,,In een wei achter de achtertuin staat ons paard Fenna al een paar jaar, en de huizenmarkt is hier iets minder gespannen dan daar. Zo zijn we hier terechtgekomen. De gemoedelijkheid en rust hier zijn fantastisch.”

In het begin moest hij wennen aan de stilte. ,,Werd er ’s nachts gewoon wakker van.” Maar de tuinexpert kan de slaap goed gebruiken. Want achter zijn huis ligt een flinke lap grond waar hij en Anouk samen hun droomtuin aan het aanleggen zijn. De tuin moet een natuurlijke indeling krijgen en er zijn straks verschillende stijlen te zien. ,,We gaan strakke met organische vormen combineren. Ik wil er filmpjes opnemen en mensen uitnodigen om inspiratie op te doen.”

Dit is echt mijn passie en ik wil het buitenple­zier overbren­gen Niels Treffers, tuinexpert

Treffers staat al met een standje op de Welbergse jaarmarkt, maar hij wil binnenkort ook activiteiten in de buurt organiseren waarbij hij mensen uitleg kan geven over vergroening. ,,Een groene leefomgeving stopt niet in de eigen tuin, dat wil ik ook in de regio voor elkaar krijgen.”

Maar daar stopt zijn ambitie niet: liefst zou Treffers nog vaker op tv komen. ,,Ik begin nooit half aan iets. Dit is echt mijn passie en ik wil het buitenplezier overbrengen. Mensen denken vaak dat hun droomtuin niet haalbaar is. Daar kom ik invliegen, want een tuin is nooit af en je kunt er altijd meer uit halen.”

BinnensteBuiten is op werkdagen om 19.10 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO2.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.