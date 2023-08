Niemand wilde nog tegen hem vechten en dus werd Daan (25) professioneel MMA-vechter: ‘Eigenlijk kon dat helemaal niet’

Inloop­avond over nieuwe woningbouw in Nue­nen-West, waarvan nu bijna een kwart is gebouwd

NUENEN - Wie alles wil weten over de geplande woningbouw in Nuenen-West, kan woensdag 20 september terecht bij de Opwettense Watermolen in Nuenen. Daar vindt dan van 17.00 tot 19.30 uur een informatiemarkt plaats. Aanmelden is niet nodig, inloop is vrij aan de Opwettenseweg 203.