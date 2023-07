Niet alle bruiloften en partijen bij Ingenhousz vallen in het water: ‘Binnen afzienbare tijd duidelijkheid’

Wielerka­len­der zit Draai van de Kaai een beetje dwars, organisa­tie regelt privévlieg­tuig voor renners

ROOSENDAAL - De organisatie van de Büfa Draai van de Kaai in Roosendaal gaat dit jaar tot het uiterste om een goed rennersveld aan de start te krijgen op maandag 31 juli. Die dag gaat er een privévliegtuig van Pau in Frankrijk naar Breda International Airport om renners over te brengen.