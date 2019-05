Niet blokken, maar slikken: één op de vier scholieren gebruikt pil voor betere prestaties

Fans testen alle invaliden­tri­bu­nes in de eerste divisie (en keuren er veel af): ‘Soms is het gluren door een sleutelgat’

9 mei WAALWIJK - Twee RKC-fans hebben in de Keuken Kampioen Divisie alle invalidetribunes beoordeeld. Lof voor de gastvrijheid, maar het uitzicht is beperkt. ,,Soms is het gluren door een sleutelgat.''