Niet de politie, maar de Belastingdienst is de zwaarste opponent van de criminele wereld

Of je nou geld verdient met huurmoorden of broden bakken, of met koehandel of vrouwenhandel: je moet belasting betalen.” Leuker kan-ie het niet maken, belastingdienstmedewerker Martin. Hij leidt een van de elf speciale teams in het land die het samen met politie, gemeenten en Openbaar Ministerie opnemen tegen drugscriminelen in Brabant. Hij en zijn collega’s berekenen hoeveel geld criminelen binnenharken met hun drugslab, hennepkwekerij of andere illegale handel om vervolgens een naheffing te sturen. ,,Wij zijn amoreel. Wij kijken heel simpel naar wat zo iemand verdient. Voor ons is hij geen crimineel maar een belastingplichtige.” Het werk is niet risicoloos. Daarom zijn de namen van teamchef Martin, projectleider Tim en eindverantwoordelijke Twan, die hun werk doen vanuit het kantoor in Eindhoven, gefingeerd.