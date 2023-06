Niet geluid van eetcafé maar gemeente bezorgt bewoners boven horecazaak slapeloze nachten

265 Brabantse piekbelas­ters komen in aanmerking voor ‘woest aantrekke­lij­ke’ stikstofre­ge­lin­gen

De ‘woest aantrekkelijke’ stikstofregeling voor boeren gaat maandag van start. Zo'n 265 Brabantse piekbelasters komen hiervoor in aanmerking. Brabant komt daarmee op plek 2, na Gelderland. In totaal kunnen ongeveer 3000 boeren in Nederland gebruikmaken van deze maatregel.