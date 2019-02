Niet mínder maar méér motorclubs door aanpak

De strenge aanpak van omstreden motorclubs, de zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), lijkt vooralsnog een averechts effect te hebben. Het aantal leden en clubs in Nederland neemt niet af, maar is de afgelopen twee jaar toegenomen, in sommige regio’s zelfs fors zoals Brabant en Zeeland.

Kleine, nieuwe motorclubs waarvan leden volgens justitie mogelijk betrokken zijn bij zware criminaliteit, schieten er als paddenstoelen uit de grond. Dat bevestigen politie, bestuurders en bronnen in de mc-wereld.

De nieuwkomers duiken volgens insiders in het gat dat is ontstaan door de harde OMG-aanpak, zoals recente clubverboden en veroordelingen van mc-kopstukken onder wie Klaas Otto van No Surrender. Andere jonge clubs zijn volgens politie en bronnen in het OMG-wereldje afsplitsingen of voortzettingen van civielrechtelijk verboden organisaties als Satudarah. ,,Ze omzeilen het verbod door onder nieuwe naam verder te gaan”, stelt een politiespecialist uit West-Brabant.

Groei

In de provincie Noord-Brabant en Zeeland alleen al kwamen er blijkens gegevens van de regiopolitie sinds 2017 minstens vijftien serieuze motorclubs bij. In het werkgebied van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant steeg het aantal leden, na jaren van afvlakkende groei, in die periode met ruim een kwart van 376 naar 479. Politie Oost-Brabant schatte vorig jaar het aantal motorbendeleden tussen de twee- en driehonderd, maar ziet geen toename. Mogelijk omdat de meeste kopstukken in West-Brabant opereren.

Quote Ze blijven onder de radar, hebben geen clubhuizen meer onthouden zich van uiterlijk vertoon Sspecialist OMG's, Politie Zeeland-West-Brabant

Oost-Brabant telt volgens de politie nu ongeveer vijftien relatief nieuwe clubs. ‘Wannabees’, aldus een politiewoordvoerder: clubs die erg hun best doen op de bekende grote broers zoals de Hells Angels en Satudarah te lijken. Mannen met namen op hun leren hesjes als Sama Sama, Plomo o Plata en Maro Rad poseren op social media naast ‘collega’s’ van het bekende No Surrender. ,,Maar zo snel als ze opgericht zijn, verdwijnen ze ook weer”, aldus de woordvoerder. Tussen de leden van die nieuwkomers zitten volgens de politie wel de nodige mannen met een geschiedenis met onder meer geweldsdelicten. ,,Kortom: ze lijken wel op OMG’s en hebben dan ook onze aandacht.”

Onopvallend

Hoofdcommissaris Pim Miltenburg, verantwoordelijk voor de bestrijding van criminele motorbendes, bevestigt dat deze trend landelijk is. Het is nog wachten op actuele cijfers, maar: ,,Wij zien die versplintering en opkomst van kleine clubjes de afgelopen twee jaar overal”, aldus zijn woordvoerder. Extra probleem: de nieuwkomers, gedragen zich - anders dan hun voorgangers - zo onopvallend mogelijk. ,,Ze blijven onder de radar, hebben geen vaste clubhuizen meer, onthouden zich van uiterlijk vertoon, zijn mediaschuw en laten soepel nieuwe leden toe”, schetst een politiespecialist uit West-Brabant het nieuwe clubmodel.

Business as usual

Bronnen in bestuur en justitie stellen desondanks dat het intensieve beleid ook vruchten heeft afgeworpen: ,,De macht van een paar criminele OMG-blokken met grote organisatiekracht lijkt gebroken.” Bronnen binnen de mc-wereld trekken dat echter in twijfel: ,,Leiders trekken nog steeds aan de touwtjes en ook in het buitenland, met name in Spanje, groeit de machtsbasis van de clubs alleen maar harder. Het is gewoon business as usual”.

Verbod

Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) spreekt van een ‘ernstige en zorgelijke ontwikkeling'. ,,Het groeit maar door. Precies de reden dat de minister motorclubs ook bestuurlijk moet kunnen verbieden, net als in Duitsland.” Kuiken diende samen met CDA, VVD, SGP en Christen Unie een wetsvoorstel van deze strekking in. Miltenburg is groot voorstander van zo'n bestuurlijke verbod, dat een minister meteen kan opleggen, zonder de lange procesgang die nodig is voor een civiele verbod, dat tot nog toe is gebruikt.