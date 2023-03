Niet tornen aan arbeidsmigrantenhotel Havendijk; college onderzoekt mogelijkheid extra woningbouw

Een debat over de toekomst van de Kempen, over Brabant en eens niet over de Eerste Kamer

HAPERT - Als het over provinciale verkiezingen gaat, komt vaak de Eerste Kamer aan de orde. Maar vrijdagavond is dat woord in Hapert niet één keer gevallen. Vier kandidaten debatteerden er over de toekomst van het platteland.