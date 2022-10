Nieuw beeld Oerend Hart: stoere kerel pleit voor liefde en vrede

Nieuwsover­zicht | Passagiers wachten uren in vliegtuig door bagagesto­ring - Brabantse animatie­fil­mer superblij met Gouden Kalf

Door een storing bij het verwerking van de bagage op Eindhoven Airport moesten passagiers uren wachten voordat ze het vliegtuig konden verlaten. Een kapsalon in Bergen op Zoom is beschoten. Verder moet Brabant met spoed op zoek naar opvangplekken voor vluchtelingen. Een 22-jarige vrouw is zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeval op de N59. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

1 oktober