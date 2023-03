Nieuw drama voor FC Den Bosch, ploeg verliest ook bij VVV met forse cijfers: ‘Ook dit komt heel hard aan’

UpdateHet debacle van Zwolle kreeg vrijdagavond voor FC Den Bosch een pijnlijk vervolg in Venlo. Dubbele cijfers kwamen nu geen moment in beeld, maar de 4-0-nederlaag bij VVV hakt er stevig in bij de ploeg van interim-coach William van Overbeek.

Opnieuw bedroefde gezichten. Opnieuw een dreun. En weer een trainer die uit moest leggen hoe het toch kon dat zijn ploeg een dikke nederlaag geleden had. Nu niet Jack de Gier, maar William van Overbeek.

FC Den Bosch beleefde een turbulente week in zijn toch al hectische bestaan. Eerst het recordverlies van 13-0 bij koploper PEC Zwolle, drie dagen later op maandag het ontslag van hoofdtrainer Jack de Gier.

En dan wachtte vrijdag de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Met assistent-trainer William van Overbeek als interim-coach aan het roer. En die kon nog altijd niet beschikken over een complete selectie. Allesbehalve. Oké, Rik Mulders en Victor van den Bogert keerden terug van hun blessures, maar daar stond het afhaken van Tomas Kalinauskas (klachten aan de enkel) tegenover.

Opnieuw Konrad Sikking in de goal

Aanvoerder Wouter van der Steen was er door zijn heupblessure nog steeds niet bij, waardoor Konrad Sikking opnieuw in de goal stond en Danny Verbeek andermaal de aanvoerdersband droeg. Verder mist FC Den Bosch nog altijd dragen spelers als Anass Ahannach en Joey Konings, waardoor Van Overbeek voorin maar koos voor Ryan Leijten als diepste spits en Verbeek (rechts) en Sebastiaan van Bakel op de vleugels.

De interim-coach had deze week heel veel gepraat met zijn spelers. En nog meer geluisterd. Allemaal om het team op te peppen na het recordverlies in Zwolle en na het vertrek van De Gier. En de praatsessies leken aanvankelijk gewerkt te hebben, want FC Den Bosch kwam heel behoorlijk uit de startblokken in Venlo. De eerste dreiging kwam van de ploeg van Van Overbeek, maar tot hele grote kansen leidde dat niet.

Volledig scherm Interim-trainer William van Overbeek van FC Den Bosch ziet in de Venlose sneeuw hoe zijn ploeg zwaar onderuit gaat bij VVV. © Pro Shots / Erich Snijder

Toch straalde de angst voor weer een debacle bij vlagen van het soms onwennige spel van FC Den Bosch. Daartegen over stond VVV, een hoogvlieger in de Keuken Kampioen Divisie, maar wel een ploeg die in eigen huis vaak moeite heeft om het spel te maken. Dat bleek vooral in het eerste halfuur, maar daarna hielp FC Den Bosch de Limburgers eigenlijk zelf in het zadel.

Sikking stond in de 32ste minuut te ver voor zijn goal en de lepe Robert Klaassen chipte de bal over hem heen bij de 1-0. Op slag van rust werd het 2-0 toen Kees de Boer een vrije trap in het Bossche doel schoot. Daarmee was de wedstrijd in een beslissende plooi gelegd.

Na rust werd het opnieuw pijnlijk voor FC Den Bosch. Gesterkt door de 2-0-voorsprong kon VVV zich heerlijk uitleven, maar de Limburgers waren beduidend minder slagvaardig dan PEC Zwolle een week geleden. Door treffers van opnieuw De Boer en invaller Sven Braken liep de score uiteindelijk op naar 4-0.

Quote Ook dit verlies komt weer heel hard aan. Maar toch zijn er punten uit deze wedstrijd te halen die enig perspec­tief bieden William van Overbeek, Interim-trainer FC Den Bosch

Het Limburgse thuispubliek genoot met volle teugen en zong treiterig ‘de keeper van Den Bosch, die laat alle ballen los’. De 24-jarige Sikking, bezig aan zijn zesde optreden in de Bossche hoofdmacht, was wederom niet te benijden. Zeventien tegengoals in twee wedstrijden, reden waarom FC Den Bosch de ongelukkige reservedoelman na de wedstrijd andermaal bij de pers weghield. Net zoals vorige vrijdag en net zoals de hele afgelopen week.

Voor Van Overbeek is het nu vooral afwachten welke geblesseerde basisspelers er deze week terugkeren op het trainingsveld. En dan zijn ploeg zien op te peppen voor het thuisduel met FC Dordrecht van komende vrijdag. ,,Ook dit verlies komt weer heel hard aan. Maar toch zijn er punten uit deze wedstrijd te halen die enig perspectief bieden. We hebben het hier ruim een halfuur op 0-0 gehouden, waarbij we twee mogelijkheden hadden om de score te openen. Dat was zeker beter dan vorige week, daar moeten we mee verder”, aldus de interim-coach.

Voor Van Overbeek was het voor het eerst dat hij een wedstrijd verloor als interim-coach bij FC Den Bosch. Tijdens zijn vorige zes optredens als ‘interim’, in 2021 en 2022, had hij drie keer gewonnen en drie keer gelijk gespeeld.

VVV-Venlo - FC Den Bosch 4-0 (2-0). 32. Klaasen 1-0, 45+1. De Boer 2-0, 58. De Boer 3-0, 70. Braken 4-0. Scheidsrechter: Bos Gele kaarten: Gyamfi, Verbeek en Zelalem (allen FC Den Bosch) Opstelling FC Den Bosch: Sikking; Mulders, Van den Bogert (89. De Groot), Bowat, Gyamfi; Zelalem, Hammouti (75. Barglan), Van der Heijden; Verbeek, Leijten (58. Patoulidis), Van Bakel (75. Van Hees).