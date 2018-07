Nieuw hebbedingetje: een handgemaakt telefoonhoesje mét luchtje uit Brabant

Slovenië

,,Ik ontdekte deze hoesjes bij toeval en zag dat ze nog niet in Nederland werden verkocht,'' vertelt de 22-jarige Benda, evenals zijn kompanen derdejaars student commerciële economie aan de Avans Hogeschool in Breda. ,,Ze komen van een jonge start-up in Slovenië. Wat me aanspreekt is de gimmick van de geur die vier tot zes maanden aan het product zit. Dus bij je eerste belletje in de ochtend ruik je al de warme geur van een kopje koffie. Onze omgeving reageert heel enthousiast, dus we geloven er in. Naast dat het een heel gave accessoire is, vinden wij het een aansprekende en leuke manier om steentje bij te dragen aan duurzaamheid. Hype-online wil daarin de nieuwe standaard worden. Het hoeft allemaal niet zo suf en stoffig.''