Nieuw in Bergen op Zoom: het Flat Mountain Festival

Liefhebbers van folk, roots en americana opgelet: er komt een nieuw festival in Bergen op Zoom! Op zondag 26 maart strijkt het Flat Mountain Festival neer in het Vestzaktheater van Café Het Zwijnshoofd. "We hopen op het begin van een mooie traditie", aldus Arianne Knegt van de organisatie.

Het Flat Mountain Festival wordt voor de allereerste keer gehouden. Naast optredens van zeven artiesten van eigen bodem kun je er ook workshops volgen, bijvoorbeeld om ukelele te leren spelen.

Nieuw festival

“Het wordt een mooie aanvulling op het Nederlandse festival circuit”, vertelt Arianne. Ze speelt zelf in de roots- en americanaband Tip Jar. “Het muziekwereldje in deze stijlen is best klein. Met zeven bands vormden we een groep om elkaar te helpen. Toen zei ik: het lijkt me zo leuk om elkaar keer eens te zien spelen. Want we kenden elkaar eigenlijk alleen online. Iedereen was daar heel enthousiast over, en zo ontstond het idee voor een festival.”

Traditie

Toen begon de zoektocht naar een geschikte locatie – al was dat niet heel lang zoeken. “De meeste van ons hadden weleens in het vestzaktheater gespeeld. Ook Jos van den Boom, die de Crossroads Sessions organiseert in ’t Zwijnshoofd, was meteen enthousiast. Zo gezegd zo gedaan; we hopen op het begin van een hele mooie traditie.”

Ook workshops

Hoe volledige programma van het Flat Mountain festival, dat gepland staat van 14.00 tot 21.00 uur, is nog niet bekend. Wel duidelijk is dat je er meer kunt dan alleen luisteren. “Op de bovenverdieping geven we workshops. Van tips voor samenzang tot het leren spelen van ukelele. Echt van alles.”

Flat Mountain Festival

Op het podium vind je in ieder geval de zeven bands waar het idee allemaal mee begon: Dieter van der Westen band, Gitta de Ridder, Johnny, Lewin, NinaLynn, The Lasses & Kathryn Claire en Tip Jar. Wil je erbij zijn? Een kaartje koop je voor 25,79 euro via de website van het festival.

