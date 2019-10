Nieuwe acties boeren: groot geheim wat ze gaan doen

Binnenkij­ken in de duurste huizen van Brabant

5 oktober Het is vandaag Open Huizendag en dat is het uitgelezen moment om bij mensen binnen te snuffelen natuurlijk. Aangezien niet alle huizen die te koop staan meedoen aan Open Huizendag hebben wij een selectie gemaakt van de duurste huizen in Brabant. Kan je gewoon vanuit je luie stoel mee gluren.