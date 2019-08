Nieuwe Brabanders Piroska en dochter Helen: ’In Brabant zijn we arbeidsmigranten, maar in Roemenië ook’

ZomerserieDINTELOORD - Tegeltjeswijsheden genoeg. Oost west, thuis best. Home is where the heart is. Was het leven maar zo simpel, verzucht de Hongaars-Roemeense Piroska Papp (34) in haar tijdelijke thuis in Dinteloord. Ze dubt en tobt. Want wat is tijdelijk en wat is thuis voor haar gezin? Het is een emotionele achtbaan, een worsteling tussen gevoel en verstand.