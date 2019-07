Nieuwe Brabanders: Solomon uit Ethiopië zoekt en vindt zijn draai in Eindhoven

Een kwartiertje heeft hij moeizaam en volhardend gezocht naar de juiste Nederlandse woorden, als dan toch de aap uit de mouw komt. In het Engels zou het gesprek inderdaad wel wat gemakkelijker voor hem zijn. Solomon Aboma (39), Ethiopiër van geboorte, had het zelf niet geopperd, want hij wil zijn Nederlandse gesprekspartner tegemoet treden.



Een uurtje eerder is hem door Marcel Berends, coördinator van De Huiskamer in Eindhoven, gevraagd of hij wil meedoen aan een vraaggesprek in plaats van een andere vluchteling zonder papieren - 'illegaal' in de volksmond - die de afspraak bij nader inzien toch maar afzegde. Begrijpelijk wel, de aarzeling om met naam, toenaam en foto in de krant te gaan staan als je ongedocumenteerd in Nederland leeft en eigenlijk het land zou moeten verlaten.



Aboma stapt over die praktische bezwaren heen, is behulpzaam en schuift vlot aan in een kantoortje. Op dat kantoortje zit hij vaker. Eén keer per week is hij huismeester bij De Huiskamer.