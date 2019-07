Nieuwe Brabanders: Van de oorlog in Syrië naar bedreigingen in Den Bosch

Khaled is 11 jaar. Lange donkere haren tot op z'n schouders, met groen geverfde plukken langs zijn gezicht. Grote ogen met lange wimpers. Ogen die de oorlog in Damascus hebben gezien, maar nu opletten met oversteken in de straten van Den Bosch. Elke dag fietst hij 20 minuten heen en terug naar school, met zijn moeder altijd een paar meter achter hem. Niet naast hem, want dat is stom. Hij is tenslotte al elf. Maar Nivin Baranbo (33) verliest haar zoon geen seconde uit het oog. En nee, daar heeft de oorlog in Syrië niets mee te maken.