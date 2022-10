Nieuwe cilinders in sluisdeur, sluis bij Grave twee dagen dicht

Ronald ging jaren geleden al van het gas af: ‘Mijn vrouw vond het maar gedoe, daar denkt ze nu anders over’

SPRANG-CAPELLE - Is Ronald Kerst uit Sprang-Capelle een visionair? Met de kennis van nu wel. Hij is al bijna vijf jaar van het gas af. Terwijl het land kraakt, leunt hij rustig achterover. ,,Ik betaal 75 euro per maand en ik krijg nog geld terug. Plus ik rijd gratis auto.”

