Nieuwe coalitie Brabant: de handtekening van Forum bestaat vooral uit een referendum

Minder geld naar cultuur en natuur. Meer ruimte voor ondernemers in het algemeen en boeren in het bijzonder. Maar ook: erkenning dat het klimaat verandert, en aandacht voor de gevolgen ervan. Geen stop op windmolens, en al helemaal niet op zonnepanelen. En zelfs een agrarisch beleid dat toch nog iets eerder om verduurzaming vraagt dan de landelijke lijn van het kabinet. Wie niet beter weet, zou bij lezing van het bestuursakkoord haast denken dat VVD en CDA de komende jaren met zijn tweeën Brabant gaan besturen. Het is vooral een document met redelijk geijkt centrumrechts beleid. Boordevol ondernemerszin en geloof in de vooruitgang van VVD-zijde, en vol draagvlak van onderop, platteland en boerenbegrip vanuit het CDA. De enige duidelijk herkenbare handtekening van Forum voor Democratie is dat een correctief referendum mogelijk wordt gemaakt. Let wel: niet permanent, maar voor de komende drie jaar.