Nieuwe coronaregels: Kan ik nog naar het theater? Mag ik mijn kind nog aanmoedigen langs de lijn?

Toch duiken er vragen op. Vooral bij de ouders van sportende kinderen.

Als je je kind naar de sportclub brengt, mag je dan blijven kijken?

De komende tijd heeft een uitspelend team het voordeel, want voor hen staat een enkele ‘supporter’ langs de lijn.

Dat zit zo. Als je kind een thuiswedstrijd speelt, dan moet je als ouder weg, want dan ben je er als 'een gewone supporter'. Maar als het jouw beurt is om kinderen naar een uitwedstrijd te brengen, dan ben je een zogenaamde ‘teambegeleider’ en mag je wel blijven kijken. Dit geldt voor kinderen tot en met 17 jaar oud.

Overigens moet je wel een warme jas bij hebben en denk ook aan een flesje drinken, want de kantines zijn gesloten.

Als ik mijn kind van 6 jaar naar de voetbalvereniging breng. Kan ik de kleedkamer nog mee in of het terrein op?

Helaas, dat zit er even niet in. Grote groepen zijn niet toegestaan en dus is een bezoekje aan de kleedkamer onmogelijk. Dus moet het kind afgezet worden bij de club, waar dan een trainer of begeleider verder voor hem of haar moet zorgen.

Mogen ouders ook niet kijken bij iets speciaals zoals een ‘examen’ voor bijvoorbeeld Tae Kwondo of afzwemmen? Is toch een belangrijk moment.

Hoe belangrijk dit moment ook is voor kinderen, het mag niet. Het wordt voor veel clubs een kwestie van een filmcamera erop zetten. Dat vindt de Eindhovense trainster Annette der Kinderen van DK Sport wel heel jammer. ,,Ik houd voorlopig geen examens meer. De kinderen leven hier echt naar toe. Ze willen iets laten zien. Dat is toch heel anders als het alleen maar gefilmd wordt.”

Als je de ‘rijbeurt’ van de sportclub van je kind hebt, moet je dan een mondkapje op in de auto? En de kinderen ook?

Hier zijn geen spijkerharde regels voor, alleen adviezen. Dat advies is als volgt: zit je met mensen van buiten je gezin in de auto, draag dan een mondkapje. Maar dat advies geldt niet voor kinderen onder de dertien jaar. Denk dus zelf goed na over wat je prettig vindt.

Overigens kan het mondkapje bij dit soort vervoer alsnog een verplichting worden in Zuidoost-Brabant, maar daar moet de Veiligheidsregio nog over beslissen.

Mag je binnen sporten in de sportschool als er meer dan dertig mensen zijn?

Groepen mogen niet groter meer zijn dan dertig mensen. Dat geldt dus ook voor in de sportschool. Binnen sporten mag nog wel, maar de groep mag dus niet te groot zijn.

Zodra je klaar bent met je bloed zweet en tranen in de sportschool, moet de groep waar je mee optrekt weer terug naar vier personen.

En wederom geldt dit alles niet voor kinderen onder de dertien.

Kun je besmet raken door sportattributen en -toestellen te gebruiken in de sportschool?

De kans is klein, maar niet nul. Dus maak toestellen na het sporten, en misschien nu ook wel ervoor, even goed schoon. Dat zou voor veel mensen in de sportschool niets nieuws moeten zijn, want wie wil er nou de zweterige handvaten van de fietstrainer vastpakken?

Goed handen wassen na het sporten is ook belangrijk.

Kun je besmet raken door zweet?

Gelukkig niet! Het virus komt uit de neus, keel of longen, niet via de huid. Zweet is dus ongevaarlijk.

Hoe zit het met contactsporten zoals boksen, judo, karate, maar ook voetbal en hockey?

Contactsporten zijn een uitzondering. Eigenlijk moet je grofweg twee armlengtes bij een ander uit de buurt blijven, maar daar zouden bokswedstrijden heel saai van worden. Een klap geven is dan onmogelijk.

Omdat het bij deze sporten niet anders kan, geldt de regel niet. Na het sporten natuurlijk weer wel.

Kan ik nog gewoon naar de sauna?

Voor de echte zweetliefhebbers is er goed nieuws: Ja je kan nog naar de sauna. Maar daar gelden wel de alom bekende regels. Niet meer dan dertig mensen bij elkaar en anderhalve meter afstand houden. Zoals al eerder hier te lezen was, wordt het virus niet verspreid door zweet.

Kunnen we nog naar een theatervoorstelling of naar de bioscoop?

Het is een redelijke dooddoener, maar ja dat kan al gelden hier de standaard regels. Ook hier dus maximaal dertig mensen samen.

Let wel goed op want de bar van het theater moet nu wel eerder dicht, om 22.00 uur al. Dus een drankje na de voorstelling is al haast onmogelijk. Datzelfde geldt ook voor de bioscoop trouwens. Na 22.00 uur geen hapjes of drankjes, maar film kijken kan wel tot 01.00 uur.

De voorzitter van de veiligheidsregio mag een uitzondering maken voor gebouwen die van groot belang zijn. Bijvoorbeeld culturele instellingen en evenementenlocaties. Dan mogen er meer dan dertig mensen per ruimte binnen zitten. Dat geldt dan voor grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen. Vooraf reserveren en een gezondheidscheck is dan verplicht.

Volledig scherm Coronamaatregelen © Rijksoverheid