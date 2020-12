Nieuwe dienstregeling voor bussen Arriva in Brabant: dit verandert er in jouw regio

OVERZICHTArriva komt met een nieuwe dienstregeling voor het openbare busvervoer in Noord-Brabant. Door de corona-uitbraak en de maatregelen van de overheid zijn er minder reizigers in het openbaar vervoer, waardoor Arriva genoodzaakt is een aantal wijzigingen door te voeren. Benieuwd welke wijzigingen in jouw regio gelden? Bekijk hier het overzicht.

De wijzigingen in de dienstregeling in Noord-Brabant gaan vanaf 3 januari in.

Wijzigingen Oost-Brabant

Stadsdienst Den Bosch

- Lijn 2 Centraal Station – Hambaken: Lijn 2 gaat alle dagen één keer per uur rijden in plaats van twee keer uur.

Stadsdienst Tilburg

- Lijn 3 Koolhoven – Centraal Station – Centrum: Het gedeelte Centraal Station – Centrum vervalt op alle dagen. Reizigers kunnen gebruik maken van de lijnen 1, 2, 7 en 8 die hier wel blijven rijden.

- Lijn 5 Centraal Station – Noord-Stokhasselt: Op werkdagen overdag gaat lijn 5 in de spitsuren (6.30u – 9.00u en 14.00u – 18.30u) vier keer per uur en in de daluren (9.00u – 14.00u) twee keer per uur rijden. Nu rijdt lijn 5 overdag drie keer per uur.

- Lijn 6 Centraal Station – Noord-Heikant: Lijn 6 gaat op werkdagen overdag twee keer per uur rijden in plaats van drie keer per uur.

- Lijn 8 Centraal Station – Het Laar: Lijn 8 gaat op werkdagen overdag twee keer per uur rijden in plaats van drie keer per uur.

Lijn 601 Centraal Station – Stappegoor: Lijn 601 blijft voorlopig de huidige dienstregeling rijden, dus in de ochtendspits acht keer per uur en daarna vier keer per uur.

Streeklijnen

- Lijn 135 Den Bosch – Wijk en Aalburg: Lijn 135 gaat in de ochtend- en middagspits twee keer per uur rijden in plaats van drie keer per uur. In de ochtendspits wordt nog wel een extra rit geboden.

- Lijn 136 Den Bosch – Tilburg: Lijn 136 gaat tussen Den Bosch en Drunen in de middagspits twee keer per uur rijden in plaats van vier keer per uur.

- Lijn 158 Den Bosch – Veghel: In de middagspits gaat lijn 158 twee keer per uur rijden in plaats van vier keer per uur.

- Lijn 300/301 Den Bosch – Tilburg: Tijdens de spitsuren op werkdagen gaan lijn 300 én lijn 301 tussen Waalwijk en Tilburg allebei twee keer per uur rijden. Samen rijden ze op dit traject dan in beide richtingen ieder kwartier.

Lijn 305 Oss – Eindhoven: Op dit moment rijdt lijn 305 in de spitsuren vier keer per uur. Dat blijft zo, wel worden in de ochtendspits vier extra ritten gereden tussen Uden en Eindhoven. Tussen 8.00u en 9.00u (aankomsttijd Eindhoven) biedt Arriva daarmee 8 ritten. De rijtijden in de spits zijn gedeeltelijk aangepast aan de afgenomen verkeersdrukte.

Scholierenlijnen

Op dit moment rijden een aantal scholierenlijnen niet. Dat blijft grotendeels zo, maar er zijn wel een aantal aanpassingen.

- Lijn 605 Uden – Eindhoven vervalt helemaal.

- Lijn 621 Gorinchem – Den Bosch gaat in de ochtendspits één keer uur rijden in plaats van twee keer per uur.

- Lijn 638 Grave – Cuijk gaat weer rijden als de buurtbussen ook weer gaan rijden.

- Lijn 654 Den Bosch – Eindhoven vervalt helemaal.

- Lijn 690 Grave – Den Bosch wordt ingekort tot Grave – Heesch, Stationsplein, met in Heesch een goede aansluiting op lijn 90 van/naar Den Bosch.

- Lijn 692 Landhorst – Boxmeer gaat weer rijden als de buurtbussen ook weer gaan rijden.

Wijzigingen West-Brabant

De dienstregeling in regio Bergen op Zoom blijft voorlopig ongewijzigd. Deze regio krijgt een aangepaste dienstregeling zodra de nieuwe halte bij Dinteloord gereed is.

Stadsdienst Breda

Wijzigingen maandag t/m vrijdag:

- Lijn 1 Hoge Vucht – Nieuw Wolfslaar/Bavel: In de daluren rijdt lijn 1 voortaan één keer in plaats van twee keer per uur tussen Breda CS en Bavel. Het traject Hoge Vucht – Nieuw Wolfslaar blijft twee keer per uur rijden. Op het gezamenlijke traject rijdt er drie keer per uur een bus.

- Lijn 6 Breda Centraal Station – Meersel Dreef (B): De eerste ochtendrit van de Klokkenberg (6.11 uur) naar Breda CS (6.30 uur) vervalt.

Wijzigingen zaterdag:

- Lijn 1 en 2 Hoge Vucht – Breda Centraal Station: Beide lijnen rijden op zaterdagmiddag twee in plaats van vier keer per uur tussen de Hoge Vucht en het centraal station.

- Lijn 4 Princenhage – Breda Centraal Station: Op zaterdagochtend gaat de frequentie naar twee keer in plaats van vier keer per uur tussen Princenhage en het Centraal Station. In de middaguren blijft de frequentie op vier keer per uur.

- Lijn 5 en 7 Heusdenhout – Breda Centraal Station: Op zaterdagochtend gaat de frequentie naar twee keer in plaats van vier keer per uur tussen Heusdenhout en het Centraal Station.

- Lijn 6 Breda Centraal Station – Meersel Dreef (B): De eerste ochtendrit van de Klokkenberg (08.11 uur) naar Breda CS (08.30 uur) vervalt.

Streeklijnen

Wijzigingen maandag t/m vrijdag:

- Lijn 111 Bergen op Zoom – Roosendaal: De frequentie gaat ook in de spits naar één keer per uur in plaats van twee keer per uur. De korte ritten tussen Steenbergen-Roosendaal en Dinteloord, Samenwerking – Roosendaal worden opgeheven. In de ochtendspits blijft één extra rit rijden tussen Steenbergen en Roosendaal.

- Lijn 115 Breda Centraal Station – Zundert: De frequentie in de ochtend- en middagspits blijft vier keer per uur zoals deze sinds 31 augustus 2020 is ingevoerd. In de ochtendspits blijven er twee extra ritten van Zundert naar Breda rijden.

- Lijn 117 Breda Centraal Station – Fijnaart: De eerste ochtendrit van Fijnaart (05.42 uur) naar Breda (06.33 uur) vervalt. Alternatief vanuit Wagenberg en Terheijden is de eerste ochtendrit van lijn 123.

- Lijn 119 Breda Centraal Station – Zevenbergen: De ochtendspits frequentie vier keer per uur van Zevenbergen naar Breda wordt ingekort. Wel komt er een extra rit in de ochtendspits ter compensatie van de vervallen lijn 619. De middagspits frequentie Breda – Zevenbergen gaat naar twee keer per uur in plaats van vier keer per uur. In de middagspits blijft een extra rit van Breda (15.45 uur) naar Zevenbergen (16.22 uur) gehandhaafd.

- Lijn 123 Raamsdonksveer – Breda Centraal Station: In de ochtendspits wordt een extra rit Made – Breda geboden ter compensatie van de vervallen lijn 623.

- Lijn 132 Tilburg – Baarle-Nassau – Breda Centraal Station: In de ochtendspits wordt een extra rit Baarle-Nassau – Breda geboden ter compensatie van de aangepaste lijn 632.

- Lijn 311 Oud Gastel – Etten-Leur – Breda Centraal Station: In de ochtendspits wordt een kortere periode vier keer per uur gereden tussen Oud-Gastel en Breda. Er wordt een extra rit toegevoegd in de ochtendspits van Oud Gastel naar Breda ter compensatie van de vervallen lijnen 611 en 612. In de middagspits wordt een kortere periode vier keer per uur gereden tussen Breda en Oudenbosch. De frequentie overdag blijft twee keer per uur.

- Lijn 312 Roosendaal – Breda: Halte Rucphen, Gemeentehuis heet voortaan Rucphen, Raadhuisstraat.

- Lijn 325, 326 en 327 Breda Centraal Station – Oosterhout: De frequentie van deze lijnen samen in de ochtendspits tussen Oosterhout en Breda blijft op tien keer per uur zoals deze per 31 augustus 2020 is ingevoerd. De middagspitsfrequentie blijft op acht keer per uur.

- Lijn 327 en 328 Oosterhout – Tilburg: In de daluren wordt lijn 328 ingekort tot het traject Oosterhout Vrachelen – Oosterhout Busstation. Reizigers van/naar Tilburg kunnen gebruik maken van lijn 327. De frequentie tussen Oosterhout en Tilburg gaat hiermee naar twee in plaats van vier keer per uur. In de ochtend- en middagspits rijdt lijn 328 wel tussen Oosterhout en Tilburg en blijft de frequentie tussen beide plaatsen van vier keer per uur gehandhaafd. In de late avonduren wordt langer een uurdienst gereden tussen Tilburg en Oosterhout.

- Lijn 400 Oosterhout – Utrecht: In de ochtend- en middagspits blijft de frequentie twee keer per uur zoals deze per 31 augustus 2020 is ingevoerd. In beide spitsperioden rijden enkele extra ritten om voldoende capaciteit te bieden. In de daluren gaat de frequentie naar één keer in plaats van twee keer per uur. Ook rijdt lijn 400 in de daluren niet meer tussen Oosterhout Busstation en Oosterhout Zuiderhout. Alternatief zijn de lijnen 325/326/327 die elke 10 minuten rijden.

- Lijn 401 Breda – Utrecht: In de ochtend- en middagspits blijft de frequentie twee keer per uur zoals deze per 26 oktober 2020 is ingevoerd. In de daluren gaat de frequentie naar één in plaats van twee keer per uur. Op het gezamenlijke traject van lijn 400 en 401 tussen Hank en Utrecht rijdt in de spits vier keer per uur een bus en in de daluren twee keer per uur een bus. Ook blijft lijn 402 ongewijzigd rijden tussen Breda en Gorinchem.

Wijzigingen zaterdag

- Lijn 103 Roosendaal – Willemstad: Lijn 103 wordt ingekort tot het traject Roosendaal Station – Oud Gastel op zaterdagen. Hiermee vervalt de verbinding Roosendaal Station – Roosendaal Westrand en Oud-Gastel - Willemstad. Reizigers van/naar Westrand kunnen reizen met lijn 112 naar de halte Rubenslaan. Reizigers van/naar Willemstad kunnen gebruik maken van Bravoflex Moerdijk, al dan niet in alternatieve vorm.

- Lijn 120 Werkendam – Gorinchem: Gehele lijn vervalt op zaterdagen.

- Lijn 121 Den Bosch – Gorinchem: Gehele lijn vervalt op zaterdagen. Van/naar Gorinchem kan gebruik worden gemaakt van de veerdiensten vanuit Sleeuwijk en Woudrichem. Lijn 135 rijdt op zaterdag door tot Wijk en Aalburg dorp.

- Lijn 312 Roosendaal – Breda: Halte Rucphen, Gemeentehuis heet voortaan Rucphen, Raadhuisstraat.

: Lijn 325/326/327 Breda Centraal Station – Oosterhout: De zaterdagmiddag frequentie van zes keer per uur tussen Oosterhout en Breda start een uur later (vanaf 12 uur).

- Lijn 327 Oosterhout – Tilburg: In de late avonduren wordt langer een uurdienst gereden tussen Tilburg en Oosterhout.

: Lijn 400 Oosterhout – Utrecht: Het traject Oosterhout Zuiderhout – Oosterhout busstation vervalt de gehele dag. Alternatief zijn de lijnen 325/326/327.

- Lijn 401 Breda – Utrecht: De laatste rit zaterdagnacht Breda – Utrecht v.v. vervalt. Ter compensatie komt er een extra rit van Breda (22.59 uur) naar Sleeuwijk Tol (23.34 uur).

Wijzigingen zondag

- Lijn 312 Roosendaal – Breda: Halte Rucphen, Gemeentehuis heet voortaan Rucphen, Raadhuisstraat.

- Lijn 327 Oosterhout – Tilburg: In de late avonduren wordt langer een uurdienst gereden gelijk aan maandag t/m zaterdag.

Scholierenlijnen

- Lijn 620 Werkendam – Dordrecht: Het aantal ritten op lijn 620 wordt terug gebracht naar twee ritten in de ochtend van Werkendam naar Dordrecht en in de middag twee ritten terug van Dordrecht naar Werkendam.

Buurtbussen

De buurtbussen gaan ook weer rijden. Op dit moment is echter nog niet duidelijk of dat op 3 januari 2021 zal zijn of kort daarna. Rijdt jouw buurtbus (nog) niet? Maak dan gebruik van de Regiotaxi. De provincie heeft met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers voor het lage WMO-tarief kunnen reizen. Je betaalt per kilometer, net zoals in de bus. Deze maatregel geldt zolang er geen buurtbussen rijden.

Voor een tweetal buurtbuslijnen in West-Brabant gaat de dienstregeling sowieso wijzigen.

- Lijn 210 Klundert – Oudenbosch: Eind- en beginhalte in Oudenbosch wordt Bosschendijk. Halte Velletriweg vervalt.

- Lijn 225 Zundert – Etten-Leur: De halte Trivium vervalt op de eerste twee ritten. Alternatief is winterschoolliner 685 die doorrijdt naar de halte Trivium.