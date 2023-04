Nieuwe dreun voor Baronie: ‘Als je onderin staat, is het gewoon heel moeilijk’

‘De Leeuwenko­ning’ van muziekvere­ni­ging Determina­to is een feest van herkenning

KLUNDERT – Liedjes als Hakuna Matata en Can you feel the love tonight staan bij veel mensen in het geheugen gegrift. Niet verwonderlijk dat heel Klundert uitloopt als muziekvereniging Determinato de Disney-klassieker De Leeuwenkoning opvoert.