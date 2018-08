Nieuwe hairdo voor Antje Monteiro en Marc van der Linden ruimt op

VIDEO Wespenbe­strij­der gaat meganest in Lieshout te lijf met samurai-zwaard

20 augustus LIESHOUT - ,,Ik denk dat ik dadelijk wel in een gat ga vallen, want het is één grote roes geweest." Riky van Stiphout uit Lieshout was maandagmiddag zichtbaar opgewonden door de massale mediabelangstelling voor haar megawespennest. Vorige week woensdag ontdekte ze het gigantische nest in huis.