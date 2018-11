Nieuwe hyena in Beekse Bergen zwaargewond na aanval door soortgenoten

HILVARENBEEK - In Safaripark Beekse Bergen is zaterdag een hyena aangevallen door zijn soortgenoten. Het mannetje werd gegrepen door vijf vrouwtjes, die hem probeerden te verscheuren. Dierenverzorgers voorkwamen dat het dier werd doodgebeten.

Volgens de Beekse Bergen vergreep de groep zich aan een nieuweling in het verblijf: een mannetje dat sinds drie dagen bij de andere hyena's zat. Dat ging volgens de Beekse Bergen de eerste dagen goed en rustig, tot zaterdagochtend.

,,Er ontstond een conflict waarbij de hyena-man werd aangevallen door enkele hyena-vrouwen‘’, laat de Beekse Bergen weten. Het incident is gefilmd en wordt veel bekeken op Dumpert. Op beelden is te zien hoe de vijf vrouwen hun tanden zetten in de kop en de rug van het mannetje. Het lijkt erop dat de beesten hem willen doden. Ze schudden met hun kop om stukken vlees los te trekken. Ook slepen ze hem een stuk mee over de grond. Hij loopt daarbij grote verwondingen op.

Bijtwonden

Volgens het safaripark in Hilvarenbeek heeft de hyena de aanval wel overleefd. De vrouwtjes hebben vijf minuten hun gang kunnen gaan, voor verzorgers die in de buurt waren het verblijf binnen gingen. Zij hebben de hyena's uit elkaar gehaald en het zwaargewonde mannetje in veiligheid gebracht.

Het beest heeft enkele bijtwonden, maar bij de Beekse Bergen gaan ze er vanuit dat hij er weer bovenop komt. Hij wordt de komende tijd in elk geval goed in de gaten gehouden en zit niet meer bij de vrouwtjes.

Vrouwtjes zijn de baas

Op Twitter legt een woordvoerder van de Beekse Bergen uit dat in een groep hyena's de vrouwtjes de baas zijn. Een mannetje staat het laagst in rangorde. Toch gingen ze er bij het safaripark niet vanuit dat het uit de klauwen zou lopen. ,,Safaripark Beekse Bergen betreurt uiteraard dat dit vanochtend heeft plaatsgevonden. Onze aandacht gaat nu uit naar het herstel van onze hyena-man.''

