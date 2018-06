Nieuwe inktplaat voor Nieky Holzken, Guus Meeuwis zet liefde in het zonnetje

Lommelse wethouder verdacht van plofkraken: 'Besmeurde bankbiljet­ten gevonden in Audi'

28 juni De Lommelse wethouder Anick Berghmans (sp.a) is gisteren officieel in verdenking gesteld als medeplichtige aan de recente reeks plofkraken in België. Volgens Het Belang van Limburg werden er besmeurde bankbiljetten aangetroffen in de Audi, die speurders gisteren aantroffen achter de woning van de 38-jarige politica.