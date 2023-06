Nieuwe pastoor Schaijk en Ravenstein was vermogensbeheerder: ‘Met materialisme heb ik niets’

Tijd van struikro­vers komt tot leven in Chaamse bossen: ‘Boeiende geschiede­nis op een interactie­ve manier’

GILZE/CHAAM - Struikrovers in de Chaamse bossen? Het is nu niet voor te stellen, maar eeuwenlang was er een handelsroute van Breda naar Maastricht die dwars door de Chaamse bossen liep. Voor de handelslui toen een gevaarlijke plek. Het zijn vervlogen tijden, maar met een beleefroute komt het voor iedereen weer tot leven.