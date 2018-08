Nieuwe PSV-aanwinst wordt papa en Maarten bekijkt zichzelf eens van bovenaf

Maarten bekijkt zichzelf van bovenaf

Met zijn handen in zijn zij staat zwemmer Maarten van der Weijden uit Eindhoven zichzelf eens te bekijken op een meer dan levensgrote poster. Hij telt af naar de 11stedenzwemtocht die over vier dagen begint. Het zou zelfs kunnen dat je hem onderweg nog ergens tegenkomt.

Onno komt tot rust in Zuid-Afrika

Hij ziet er moe maar voldaan uit, Onno Hoes. Waarschijnlijk heeft hij net een berg beklommen, te zien aan het uitzicht en de hashtags bij zijn foto. Toch ziet hij er uitgerust en tevreden uit op zijn stralende selfie. Waarschijnlijk heeft de vakantie in Zuid-Afrika de politicus goed gedaan. Hij eet overigens ook wel erg lekker op vakantie, en daar schept hij graag over op...

Wim Daniëls vertelt over een fiets

Schrijver en taalkundige Wim Daniëls, geboren in Aarle-Rixtel, is maar wat trots op zijn foto met Hans Gillissen. Dat is de burgemeester van Venray maar was ooit burgemeester van het geboortedorp van Daniëls. De taalkundige poseerde met hem voor de start van de Binck Bank Tour, waar hij een voordracht gaat geven over de fiets. Wat zal hij daar allemaal over kunnen vertellen?