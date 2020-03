Nieuwe rechtse coalitie in Brabant is bijna rond, maar blijft door corona nog aan de zijlijn staan

DEN BOSCH - VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant hebben de nieuwe coalitie zo goed als rond. In een videovergadering is gisteren zelfs al overeenstemming bereikt over de kandidaat-gedeputeerden van de partijen en een bijbehorende portefeuilleverdeling. Tegelijkertijd is de onzekerheid groot: door de coronacrisis duurt het wellicht nog maanden totdat het nieuwe provinciebestuur aan de slag kan.

Het voornaamste pijnpunt daarbij ligt bij de aanstelling van de nieuwe provinciebestuurders. Zij kunnen pas worden benoemd nadat een meerderheid van de Brabantse volksvertegenwoordiging daarmee heeft ingestemd. Dat gebeurt schriftelijk, via een stembriefje. Hoewel het kabinet vandaag met een noodwet komt die gemeenten en provincies in staat stelt besluiten te nemen na virtueel overleg, blijft voor de benoeming van nieuwe bestuurders naar alle waarschijnlijkheid een fysieke vergadering nodig.

,,Dan is de vraag: willen we in de huidige situatie een statenvergadering houden?", licht formateur Alfred Arbouw (VVD) toe. ,,Dan heb je een ruimte nodig waar je gemakkelijk 55 statenleden anderhalve meter afstand kunt laten houden. Daar voorziet de Brabantse statenzaal niet in. Het wordt voor ons spannend wat het kabinet dinsdag beslist. Misschien wordt dan iets meer duidelijk over hoe lang deze strenge maatregelen van kracht blijven. Vooralsnog hou ik er rekening mee dat de eerstvolgende vergadering van 17 april niet haalbaar is.”

Vergaderen is ‘grijs gebied’

Op zich hebben gemeenten en de provincies wel de mogelijkheid om de komende tijd toch vergaderingen uit te schrijven. Het kabinet heeft voor de lokale en regionale volksvertegenwoordiging een uitzondering gemaakt op het verbod op bijeenkomsten. Dat is hier en daar de afgelopen weken ook gebeurd. Zo vergaderde de gemeenteraad van Bergeijk donderdagavond wél, onder meer om de bouw van een aantal seniorenwoningen mogelijk te maken.

Vergaderen mag dus, maar gemeenten of provincies moeten dan wel de afweging maken of er écht haast bij is. ,,Daar kom je in een grijs gebied”, erkent Arbouw. ,,Wettelijk kan het, maar we zullen heel goed moeten kijken of we het ook wenselijk vinden. Je wilt de nieuwe bestuurders ook een volwaardige start geven. Ook dat is lastig als je maar zo beperkt kunt kennis maken.”

Daarmee lijkt het er dus steeds meer op dat het huidige minderheidscollege (VVD, D66, GroenLinks en PvdA) nog zeker tot mei aanblijft. Zowel gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) als Anne-Marie Spierings (D66) gaf deze week desgevraagd aan bereid te zijn voorlopig door te werken. ,,Ik heb me er zelfs al op ingesteld”, aldus Grashoff.

Tegenstand binnen het CDA