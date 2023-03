‘Nieuwe regels zijn onhaalbaar en onbetaalbaar’: Ad Wijnen kijkt terug op twintig jaar waterschap

HOEVEN - Als boer in Hoeven dacht Ad Wijnen (81) ruim twintig jaar geleden wel wat verstandigs te kunnen zeggen over het waterbeleid in Nederland. Nu vindt hij het tijd om het algemeen bestuur van het waterschap vaarwel te zeggen.