Nieuwe Strot vol talent en emotie: ‘Je hebt een prachtig, donkerbruin stemgeluid’

Met zijn zelfgeschreven nummer Dichterbij opent Werner Draad (50) uit Waalwijk de zevende editie van De Nieuwe Strot. Jurylid Jeroen van den Bos, programmeur van het Parkfeest, kent Draad al van een eerdere deelname. Hij vindt hem enorm gegroeid qua stem en zelfvertrouwen.

Dan is het de beurt aan Bart de Waal (21) uit Giessen. Hij zingt een gevoelig, zelfgeschreven Engelstalig lied. Hij begeleidt zichzelf met gitaar en mondharmonica. ,,Prachtig liedje. Ik ben blij verrast”, zegt jurylid en vocal coach Elrieke van Gelderen.

Quote Als je de hoogte ingaat, wordt het nog mooier. Het cirkeltje is rond Hans Vermeulen, Jurylid De Nieuwe Strot

David Schram (29) uit Oosterhout doet er nog een schepje bovenop. Hij raakt het publiek recht in het hart met Never too late to cry, het nummer dat hij schreef over de scheiding van zijn ouders. Jurylid Hans Vermeulen van Masters of Entertainment is vol lof over de tekst en zijn geluid. ,,Als je de hoogte ingaat, wordt het nog mooier. Het cirkeltje is rond.”

De Oosterhoutse Helena van Beek (15) staat deze dag voor het eerst alleen op het podium. Ze doet mee omdat ze van zingen houdt. Ze brengt Lovely van Billie Eilish. ,,Je hebt een warm, donkerbruin stemgeluid”, zegt jurylid Tiny Schoones verrast. Als pianodeskundige is hij zijdelings verbonden aan de Oosterhoutse Nachtegalen, het koor waarin Helena zingt.

Het verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De Oosterhoutse Helena van Beek (15) staat deze dag voor het eerst alleen op het podium. Ze brengt Lovely van Billie Eilish. © Pix4Profs / Johan Wouters

Ruth Bootsma (35) is vanuit Rhenen naar Oosterhout gekomen. De jury is lovend over haar inleving en styling. Voor haar zang krijgt ze opbouwende tips.

Greet Haest (61) uit het Vlaamse Beerse geniet als ze de handen van het publiek in de Cultuurmakerij op elkaar krijgt met I can see clearly now.

Polonaise lopen op het Parkfeest

De Oosterhoutse Damien Mrozewski (21) is de hekkensluiter van de eerste ronde. Hij bouwt een feestje met het nummer M’n favoriet van Raymon Hermans. Na zijn optreden blikt jurylid Schoones alvast vooruit naar dé prijs voor de winnaar - een optreden op het Oosterhoutse Parkfeest - van de talentenjacht: ,,Ik zie honderden mensen al polonaise lopen op het Parkfeest.” Het klinkt Mrozewski, die naast het organiseren van kinderactiviteiten al tijdens de weekends optreedt, als muziek in de oren. Hij droomt van een bestaan als zanger.

Halve finale

De winnaars van de voorrondes gaan door naar de halve finale op 15 april in Theater de Bussel. Op 14 mei is de finale, eveneens in dit theater. De halve finalisten zijn: Berlin Frijters (25) uit Breda, Linda Wouters (32) uit Zundert, Esmée Bunniks (13) uit Dongen, Bart de Waal (21) uit Giessen en David Schram (29) en Damien Mrozewski, beiden uit Oosterhout.