‘Nieuwe wet hard nodig bij opsporen vermisten’

Dat zegt Carlo Schippers van het Team Recherchepsychologen van de Landelijke Eenheid, mede naar aanleiding van de vermissing van de Ierse timmerman James Patrick Grealis (24), tien jaar geleden in Breda. ,,In dat onderzoek proberen we als politie nog steeds te weten te komen aan wie de man enkele dagen voor zijn verdwijning 650 euro heeft overgemaakt”, zegt de vermissingsexpert. Het gaat om een vrouw met een Engelse naam, mogelijk familie van een Ierse collega van de vermiste. ,,Maar ook de Ierse politie mag niet zo maar de bankgegevens napluizen. Daar heeft ze een rechtshulpverzoek van Nederland voor nodig en daar hebben wij die aanwijzing voor een misdrijf weer voor nodig.”