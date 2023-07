Nieuwe woningen in Overloon, een voorproefje van wat komen gaat

Een jaar geleden waren vanuit de lucht alleen nog de contouren van de nieuwbouwhuizen zichtbaar, de fundering. Afgelopen vrijdag was de officiële opening van project de Kloostertuin in Overloon. Al wonen de bewoners alweer een maandje in de veertien nieuwbouwhuizen aan de Engelseweg.