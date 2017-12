Nieuwjaarswens

Jaaroverzicht Meest spraakmakende misdaadzaken in de Zuid­oost-Bra­bant in 2017

8:00 EINDHOVEN - Rechtbankverslaggever Max Steenberghe en politieverslaggevers Wout van Arensbergen en Chiel Timmermans blikken terug op rechtszaken en misdaden in het jaar 2017. Over liquidaties in de regio, een ongekend groot drugslab in Leende en de rechtszaken tegen Bart Hillen en Jack S.