Nieuwkuijk heeft een team vol ZAPpers: ze rapen zwerfafval en in hun kielzog kom je soms gekke dingen tegen

Bredase co­ke-handelaar blijft in de cel, criminele maat loopt vrij rond in Dubai

BREDA - Een Bredase drugshandelaar (35) blijft voorlopig in de cel nadat hij in april werd opgepakt voor het in- en uitvoeren van ruim 100 kilo cocaïne. De drie andere leden van de criminele club waar Benjamin L. bijhoort, lopen nog vrij rond, onder meer in Dubai.