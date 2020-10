Nieuwsoverzicht | 4 meter lange python op straat gevonden - Ook popcornkramen in bioscoop verboden

Grote schrik in Etten-Leur: daar werd een vier meter lange python gevonden. Gelukkig voor de hulpdiensten was het dier dood en dus niet meer gevaarlijk. Verder kwam Brabant er weer niet best vanaf in de wekelijkse RIVM-coronacijfers. Er kwamen in deze provincie ruim tweeduizend meer gevallen bij dan vorige week. Ook was het de dag waarop rapper Boef zijn straf hoorde voor het straatracen door Eindhoven en Tilburg.