Nieuwsoverzicht | Aanslagen Poolse supermarkten voor eigenaren nog steeds een raadsel - Man vraagt 18 miljoen terug aan Belastingdienst

Weinig plek op podia voor lokale artiesten: ‘Terwijl Frank Boeijen voor 50 man optreedt in de Schouwburg’

13 augustus BOXMEER - Een tuinconcert of een optreden in een kroeg. Dat zit er voor de lokale artiesten nog wel in. Maar een plekje vinden op grotere podia in zaaltjes en theaters, dat wordt een stuk lastiger. Door corona stromen de programma’s in de theaters vol en is er maar bitter weinig plek voor de ‘kleinere artiesten’.